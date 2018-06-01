Комиссии Рийгикогу ознакомятся со строительными работами на восточной границе Фото: Riigikantselei

В пятницу правовая комиссия и специальная комиссия по надзору за учреждениями безопасности направятся на пограничный пункт в Лухамаа и ознакомятся с пробными отрезками восточной границы.

По словам председателя правовой комиссии Яануса Карилайда, цель совместной поездки комиссий – убедиться, что работы укладываются в график, передаёт rus.err.ee. "Мы хотим знать, как соответствующие службы справляются со своими задачами и делают ли они все для того, чтобы восточная граница была построена в указанный срок, или даже быстрее", – сказал Карилайд.

"Специальную комиссию по надзору за учреждениями безопасности в первую очередь интересует, обеспечивают ли инвестиции в сотни миллионов евро все, что необходимо для сотрудничества между нашими правоохранительными органами, учреждениями безопасности и Силами обороны", – сказал председатель специальной комиссии по надзору за учреждениями безопасности Райво Аэг.

Строительство инфраструктуры и систем технического наблюдения на восточной границе по плану должно начаться в следующем году. Работы продлятся до 2026 года. Строительство восточной границы обойдется в 188 миллионов евро. Для проверки качества элементов пограничной полосы и тестирования строительных работ был построен пробный участок длиной в 3,5 км.

Обзор членам комиссий представят генеральный директор Департамента полиции и пограничной охраны Эльмар Вахер, полковник-лейтенант полиции, руководитель бюро пограничной охраны Лыунаской преферктуры Департамента полиции и пограничной охраны Тамар Тамм, генерал-инспектор полиции на эстонско-российской границе, пограничный представитель Эстонской Республики Аймар Кёсс, полковник-лейтенант полиции Валмар Хинно и майор полиции, руководитель юго-восточного пограничного пункта Андрус Рейман

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