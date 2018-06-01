Общая стоимость сделок с квартирами выросла на 14,4% Фото: Scanpix

Во второй половине 2017 года общее число сделок с квартирной собственностью выросло на 6,3% до 11 800 сделок, а их совокупная стоимость - на 14,4% до 805 млн евро.

"Во второй половине прошлого года в Эстонии совершили сделок с квартирной собственностью на общую сумму 805 млн евро. Все девять сделок, сумма которых превысила отметку в полмиллиона евро, прошли в Таллинне, - сообщил генеральный директор Земельного департамента Тамбет Тийтс. - Сделка на самую крупную сумму была совершена в Каламая в Пыхья-Таллинне, где цена квартирной собственности составила 777 100 евро".

Активность заключения сделок и их совокупная стоимость были выше всего в Харьюском уезде, где заключили 55,2% всех сделок, то есть 6033 сделки, общая стоимость которых составила 631 млн евро (78,5% общей стоимости заключенных в Эстонии сделок). В том числе 78,4% квартир в Харьюмаа сменили владельца в Таллинне, где в прошлом полугодии было заключено 4729 сделок, 30,6% которых были первыми продажами.

Рынок квартир был также активным в уездах Тарту, Пярну и Ида-Виру. В Тартумаа совершили 1233 сделки (11,3% заключенных в Эстонии сделок), в Пярнумаа 635 сделок (5,8%), а в Ида-Вирумаа 1008 сделок (9,2%).

Медианная цена квадратного метра в эстонских квартирах в прошлом полугодии достигла отметки 1300 евро, что на 8% выше, чем во второй половине 2016 года, и на 7% выше, чем в первой половине 2017 года. Уровень медианной цены за вторую половину 2017 года также был рекордно высоким. Медианная цена квадратного метра в харьюмааских квартирах составила 1655 евро, в Тартумаа 1257 евро, в Пярнумаа 1005 евро, а в Ида-Вирумаа 201 евро. Медианная цена квадратного метра в квартире была выше всего в таллиннском районе Кесклинн (2272 евро).

"Цены на квартиры заметно различаются по Эстонии. В самом дорогом регионе на среднюю месячную брутто-заработную плату Эстонии можно было купить всего половину квадратного метра в квартире, в менее популярных населенных пунктах за те же деньги можно было купить более 40 квадратных метров, что уже равно площади средней двухкомнатной квартиры", - отметил главный специалист отдела по оценке недвижимости Земельного департамента Йоханнес Ныупаа.

Доля частных лиц среди покупателей была рекордно высокой за последние три года и составила 73,1%. Доля иностранцев удержалась на стабильном уровне чуть выше 10%.

Среди продавцов увеличилась доля юридических лиц. Причина может, с одной стороны, заключаться в том, что выросла доля новых квартир, продававшихся юридическими лицами, с другой - это может означать, что в связи с подходящим ценовым уровнем продается приобретенная ранее в качестве инвестиции квартирная собственность.

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