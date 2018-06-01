Руководители фондов видят в нервозности рынка возможности

Реализация ряда политических рисков и нервозность рынка увели ряд фондов акций, которые предлагают Эстонские банки, в минус. Но несмотря на это, большинство сумеют превзойти свой сравнительный индекс.
«Рынок в основном находится под влиянием нервозности, которую в основном создали рост интрессов США и укрепление доллара» - прокомментировал руководитель фондов Trigon Capital Мехис Рауд. «Эти тренды расцениваются как плохие для развивающихся рынков, так как у многих развивающихся стран кредиты предприятий и государства в долларах и их рефинансирование становится более дорогим и сложным» -
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