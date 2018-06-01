Ставка самофинансирования европроектов в Эстонии может вырасти с 15 до 45% Фото: Eiko Kink

Европейская комиссия предлагает в бюджетный период 2021-2027 годов втрое увеличить ставку самофинансирования для проектов в Эстонии, реализуемых с привлечением средств из европейских фондов. По оценке эстонского минфина, такая мера поставит под угрозу многие проекты.

Уровень развития государств-членов ЕС на следующий бюджетный период рассчитывается по данным о среднем ВВП за 2014-2016 годы, передаёт rus.err.ee.

В этом случае Эстония и Литва попадают в группу так называемых "переходных стран", для которых ставка самофинансирования европроектов составляет 45%. Латвия по-прежнему останется в группе бедных стран, которые должны оплачивать всего 15% стоимости проекта. В эту же группу теперь попадет и Греция.

Комментируя ERR предложения Еврокомиссии, в пресс-службе Министерства финансов отметили, что правительство пока формулирует свою позицию, а само предложение является лишь исходным пунктом для переговоров.

"Мы обеспокоены тем, что, согласно предложению, втрое вырастет ставка самофинансирования. Это поставит под угрозу многие проекты, потому что у получателей дотаций, в том числе у местных самоуправлений, может не хватить собственных средств", - сказал представитель министерства Отт Хейнапуу.

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