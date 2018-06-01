Стремительный рост BTA

«BTA Baltic Insurance Company» Фото: «BTA Baltic Insurance Company»

В 2017 году эстонский филиал Страхового акционерного общества «BTA Baltic Insurance Company» (далее – BTA) увеличил объём в сегменте страхования путешествий на 50%, став одним из лидеров рынка в данном виде страхования.

В 2017 году общий объём брутто-премий по страхованию путешествий, подписанных ВТА в Эстонии, составил 1,68 млн. евро, что на 50% больше, чем в 2016 году. ВТА достигло значительно более высокого роста, чем в среднем на эстонском страховом рынке, где объём подписанных страховых брутто-премий увеличился на 20%. На 66% увеличился брутто-объём выплаченных страховых возмещений, превысив 0,5 миллионов евро. В 2017 году были сделаны выплаты по более 3500 случаям, большинство из которых связаны с ухудшением здоровья застрахованного, порчей багажа и срывом путешествия.

В целях расширения спектра предоставляемых услуг, начиная с 22 мая 2018 года ВТА будет предлагать в Эстонии новый регион страхования «Страны Балтийского моря», который охватывает ближайшие страны: Финляндию, Швецию, Латвию, Литву и Польшу. Соответствующие страховые полисы до конца лета предлагаются на 40 процентов дешевле, чем полисы для европейского региона страхования. BTA предоставляет возможность оформить полис страхования путешествия на своей домашней странице или воспользовавшись услугами сотрудничающих с BTA страховых маклеров, страховых агентов или бюро путешествий.

О BTA

Страховое акционерное общество «BTA Baltic Insurance Company» является одним из ведущих страховых обществ в Балтии, которое предлагает широчайший спектр страховых услуг не связанных со страхованием жизни в Латвии, Литве и Эстонии. В Балтийских странах в ВТА работают более 1 000 сотрудников. «Vienna Insurance Group AG» с опытом работы в страховой отрасли на протяжении 200 лет является крупнейшим акционером ВТА. Более 50 предприятий в 25 странах входят в группу VIG, в ней работают 25 000 сотрудников. «Vienna Insurance Group AG» является лидером на своих основных рынках в Европе, имеет высокую оценку финансовой стабильности – «Standard & Poor’s» А+ (stable outlook), а его акции котируются на Венской и Пражской биржах.

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