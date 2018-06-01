Зарплата в конверте не сдается

Опрос, проведенный торгово-промышленной палатой, показал: по оценке предпринимателей, в течение последних двух лет доля зарплат в конверте постепенно увеличивалась.
По последним данным, чуть меньше половины предпринимателей считают, что менее 5% зарплат выплачиваются в конверте, около трети говорят, что зарплат в конверте более 15%.
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