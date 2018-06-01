«Звездным войнам» посвящается…

Не желаете ли заглянуть на Татуин? Татуин, как известно, далекая от центра Галактической республики планета-пустыня.
Визит лучше всего начать с космопорта Мос Эспа, в прошлые времена весьма популярного у галактических проходимцев. Ныне он пришел в полный упадок после массовых побоищ, учиненных сначала Дартом (Энакином) Вейдером из-за смерти его матери, а затем клонами, охотившимися за сбежавшими роботами. В конце концов, после запрета Галактической империей азартных гонок на подах и без того дурная репутация
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