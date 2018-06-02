Почему президент не подписывается на акции Tallinna Sadam?

Президент Керсти Кальюлайд радуется всякий раз, когда кто-то выходит на биржу, и расстраивается, если кто-нибудь её покидает.
Год назад Вы высказались в том смысле, что к столетию Эстонской Республики можно бы сделать подарок – эффективную биржу. На днях началось публичное предложение акций Tallinna Sadam и стало известно о покупке концерном Eesti Energia фирмы
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