В Турции запретили Uber

02 июня 2018, 12:00

В Турции запретили Uber В Турции запретили Uber
Фото: Uber

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в пятницу, что деятельность Uber в стране отныне запрещена, пишет газета Daily Sabah.

Эрдоган сослался на то, что в Турции есть собственная система такси, и власти не позволят иностранному перевозчику разрушить ее. Так, Стамбул обслуживает около 18 тысяч традиционных желтых такси.

Впрочем, защитники Uber отмечают, что низкий уровень обслуживания в них спосбствовал успеху американской компании.

Ранее Uber была вынуждена прекратить свою деятельность в Болгарии, Дании и Венгрии. С ограничениями компания работает во Франции, Италии, Германии и Японии.

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