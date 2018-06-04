Бильдт: плоский подоходный налог - революционная идея Эстонии

"Даже Россия применила эстонскую модель".
ДВ поговорили на Конференции Леннарта Мери с бывшим премьер-министром и министром иностранных дел Швеции Карлом Бильдтом.
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