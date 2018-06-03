Достиг ли экономический рост своего потолка?

03 июня 2018, 11:30

Михкель Нестор, экономический аналитик SEB Михкель Нестор, экономический аналитик SEB
Фото: Scanpix

По сравнению с прошлым годом темпы экономического роста Эстонии снизились. Хотя они по-прежнему остаются неплохими, спад инвестиций и экспорта товаров внушает тревогу в отношении будущего. Свободные ресурсы в экономике исчерпаны, а идей о том, как более прибыльно использовать имеющиеся, нет.

Экономический рост замедлился

На завершающейся неделе появились первые оценки темпов экономического роста Эстонии в I квартале 2018 года. По сравнению с прошлым годом рост ВВП замедлился, хотя и составил 3,6%, что является отличным показателем. Эта цифра вполне соответствует прогнозу SEB, согласно которому в нынешнем году экономический рост составит 3,5%. Правда, основой роста стало совсем не то, что ожидалось. Неожиданно самый значительный вклад в экономический рост внесло изменение в запасах, которые в текущих ценах увеличились более чем на 300 миллионов евро. Столь существенного изменения прежде не бывало. Согласно статистике по бизнес-сектору, рост запасов произошел за счет трех основных отраслей. Из них наибольшее влияние оказал рост запасов более чем на 160 миллионов евро в оптовой торговле, кроме того, запасы увеличились на 40 миллионов в деревообрабатывающей промышленности и на 30 миллионов в сфере автопродаж. Сегодня неизвестно, с чем связан столь значительный рост запасов, но вполне вероятно, что причиной могла стать какая-либо единичная крупная сделка.

Хорошие темпы сохранило частное потребление, которое в постоянных ценах в годовом сравнении увеличилось на 2,8%. В то же время, по единодушному мнению аналитиков, ожидался более мощный рост частного потребления. Предпосылкой подобных прогнозов был обусловленный реформой подоходного налога рост доходов, который расширял потребительские возможности для большинства людей. Однако последствия реформы пока никак не сказались на потреблении, и розничная торговля сохранила прежние темпы роста. Трудно дать однозначный ответ, почему налоговая реформа не оживила потребление. Темпы роста накоплений, хранящихся на банковских счетах, в годовом сравнении действительно превысили отметку в 10%. Можно, однако, гипотетически предположить, что при определении не облагаемого налогом минимума люди повели себя консервативно, не желая рисковать, и выбрали меньшую сумму, чтобы в следующем году вместо получения возврата подоходного налога не пришлось доплачивать государству. В начале года резко ослабла потребительская уверенность, что также может отражать путаницу с налоговой реформой – ранее этот показатель был довольно чувствительным к происходящему в политике.

Спад инвестиций и экспорта товаров внушает тревогу в отношении будущего

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Самым существенным тормозом экономического роста в I квартале стало значительное снижение инвестиций, достигавшее в постоянных ценах 8%. Согласно информации Департамента статистики, за этим стоит снижение инвестиций в машины и оборудование. Доля инвестиций в ВВП упала ниже 20% – этот показатель был хуже только в самой глубокой точке экономического кризиса в I квартале 2010 года. Хотя низкая инвестиционная готовность предприятий является проблемой уже в течение долгого времени, столь низкий уровень инвестиций тем не менее стал неожиданностью. Как в конце 2017 года, так и в начале нынешнего имело место значительное улучшение ситуации с ввозом капитальных товаров, что могло бы, напротив, указывать на крупные инвестиции. Их продолжающийся спад достоин сожаления и чреват более низким экономическим ростом для Эстонии и в будущем.

Тревожным сигналом стало также снижение экспорта товаров в постоянных ценах на 0,5%. Согласно данным Департамента статистики, наибольшее влияние на это оказало сокращение экспорта топлива и химической продукции. Кроме того, сказалось снижение активности на строительном рынке Швеции, из-за чего снизились продажи готовых домов и мебели. В целом экспорт все же вырос благодаря успешному экспорту услуг, увеличившемуся на 3,7%. Рост обеспечила продажа как услуг логистики, так и ИТ-услуг. В общей сложности продажа услуг иностранным резидентам обеспечила в I квартале 32% всего экспорта, что с учетом сезонных колебаний является одним из самых высоких показателей за последние годы. Хотя экономические показатели еврозоны в начале года были слабее, чем ожидалось, снижение экспорта товаров все же стало неожиданностью – экономический климат у наших основных торговых партнеров в целом остается хорошим. Надо признаться, что в I квартале на 0,3% снизился и экспорт товаров Финляндии, но на гораздо более высокой сравнительной базе. А именно, экспорт Финляндии в 2017 году составлял целых 14,3%.

Скудные инвестиции и «жиденький» экспорт в экономически благополучные времена свидетельствуют о том, что Эстония достигает своего потолка. Свободные ресурсы в экономике исчерпаны. Стоящих идей о том, как с помощью имеющихся средств зарабатывать больше прежнего, у предпринимателей нет. Если не произойдет изменений, велика опасность того, что в долгосрочной перспективе экономический рост Эстонии будет весьма незначительным.

Среди секторов рост по-прежнему обеспечивает строительство

По сферам деятельности наибольший вклад в рост в I квартале, как и в прошлом году, внесло строительство. Созданная на строительных предприятиях добавленная стоимость за год увеличилась почти на 20%. Хотя объемы строительства уже достигают уровня, который наблюдался в период бума, это нельзя считать ни неожиданным, ни необоснованным. Трудовая занятость в Эстонии в прошлом году была самой высокой в Европейском союзе, рост зарплат удерживался на уровне 8%, субъекты экономики были настроены оптимистично, и возраста, когда обзаводятся собственным жильем, вступило самое многочисленное за всю историю поколение. Кроме того, росту строительства способствует активная инвестиционная деятельность государства, использующего для этого средства структурных фондов ЕС. Через несколько лет, по крайней мере, некоторые из этих факторов утратят свое значение.

Почти равный строительству вклад в экономический рост внесли сферы перевозок и складской деятельности, где существенный рывок вверх произошел с добавленной стоимостью в водном транспорте – вместо 28-миллионных убытков в прошлом году в I квартале нынешнего года было получено 20 миллионов евро прибыли. Как и в прошлом году, продолжился быстрый рост в ИТ-секторе, добавленная стоимость в котором выросла почти на 10%. Роль ИТ-сектора в эстонской экономике возрастает год от года. В первом квартале текущего года на долю сектора пришлось 6,2% всей созданной в экономике добавленной стоимости.

Вклад обрабатывающей промышленности в экономический рост ограничился 0,5%, что несколько меньше, чем в прошлом году. Однако и увеличение добавленной стоимости на 4% – неплохой результат, учитывая то, что в феврале и марте рост промышленной продукции был ничтожным. Согласно статистике, наибольший рост добавленной стоимости в бизнес-секторе в I квартале наблюдался в производстве электрооборудования. Больший вклад внесло также производство различных машин и оборудования. Неожиданностью стало существенное увеличение добавленной стоимости и в электронной промышленности, поскольку объемы производства в отрасли постоянно снижались. К негативным явлениям можно отнести снижение добавленной стоимости в деревообрабатывающей промышленности на 30 млн евро, которое можно также объяснить большим увеличением запасов.

Доля расходов на рабочую силу в ВВП остается высокой

Еще одной отрадной экономической новостью этой недели стало то, что рост средней зарплаты составил в I квартале 7,7%. На фоне роста заработной платы прибыльность предприятий остается по-прежнему низкой, доля расходов на рабочую силу в ВВП – высокой, поэтому на инвестиции остается мало денег. Компенсации работникам составили в I квартале 49,5% от ВВП, что соответствует уровню прошлого года. Уровень расходов на рабочую силу остается высоким и в отношении совокупного оборота предприятий, достигнув, согласно статистике по бизнес-сектору, в I квартале 14%. Важность расходов на рабочую силу увеличилась и в очень капиталоемких отраслях, таких, как электронная промышленность, где их доля выросла с прежних 5-6% до 9%. Также повысилось значение расходов на рабочую силу и в обороте предприятий розничной торговли. При сохраняющейся хорошей ситуации на рынке труда прекращение деятельности какого-либо утратившего конкурентоспособность вследствие расходов на рабочую силу предприятия могло бы оказать на экономику даже оздоровляющее влияние. Но только до тех пор, пока существует достаточное количество более успешных предприятий, готовых нанять сокращенных работников.

    Михкель Нестор
    экономический аналитик SEB
Ключевые слова
ЕвроЗанятостьИнвестицииТранспортЭкономический ростЭкспортSEBПромышленностьТорговляПродажиКризисСтроительство
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