Европейский путь к унификации сборов

03 июня 2018, 13:30

Европейский путь к унификации сборов С начала года Эстония перестала быть страной бесплатных дорог. Хотя официально...
Фото: Департамент шоссейных дорог

Неделю назад Еврокомиссия приняла документ под названием «третий пакет мер по инновации, дигитализации и декарбонизации транспорта». Суть его в том, что ЕС должен стать мировым лидером в развитии чистого и безопасного транспорта и вплотную приблизиться к «тройному нулю»: по выбросам, транспортным пробкам и авариям.

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    Виктор Филоненко
    внештатный корреспондент
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ЕвроПарламентТранспортШтрафRail BalticТОПОбслуживаниеТранзитЕвропа
Новости
Сжатый газ подзажали
14:00 03 июня 2018
Сжатый газ подзажали Чистые электрокары в Эстонии покупаются неохотно, чего нельзя сказать про гибриды, которые за предыдущий месяц разошлись тиражом 127 экземп­ляров.
Европейский путь к унификации сборов
13:30 03 июня 2018
Европейский путь к унификации сборов Неделю назад Еврокомиссия приняла документ под названием «третий пакет мер по инновации, дигитализации и декарбонизации транспорта». Суть его в том, что ЕС должен стать мировым лидером в развитии...
Михкель Нестор, экономический аналитик SEB
11:30 03 июня 2018
Достиг ли экономический рост своего потолка? По сравнению с прошлым годом темпы экономического роста Эстонии снизились. Хотя они по-прежнему остаются неплохими, спад инвестиций и экспорта товаров внушает тревогу в отношении будущего. Свободные...
Мировые авиаперевозчики заявили об «очень плохих новостях» для экономики
11:00 03 июня 2018
Мировые авиаперевозчики заявили об «очень плохих новостях» для экономики Торговые барьеры и ограничения представляют серьезную угрозу для глобального рынка авиаперевозок, заявил глава IATA Александр де Жюньяк. По его словам, трения во внешней торговле стали «очень плохой...
Президент Керсти Кальюлайд
10:00 02 июня 2018
Почему президент не подписывается на акции Tallinna Sadam? Президент Керсти Кальюлайд радуется всякий раз, когда кто-то выходит на биржу, и расстраивается, если кто-нибудь её покидает.
Трамп объяснил введение пошлин на сталь и алюминий
10:00 03 июня 2018
Трамп объяснил введение пошлин на сталь и алюминий Страны должны начать справедливо относиться к США в сфере торговли, считает американский лидер. «Если мы не облагаем пошлинами товары других стран, а они требуют от [нас] 25, 50 или 100% пошлины, это...
10 наиболее перспективных специальностей
09:00 02 июня 2018
На кого пойти учиться: 10 наиболее перспективных специальностей! 1 Настало время государственных экзаменов и тысячи молодых людей должны будут решить, чему учиться дальше. Согласно данным международного исследования компании Manpower Eesti в ближайшем будущем будут...
Соревнования молодых мастеров.
09:42 23 мая 2018
Работодатели: Кто будет управлять роботами?
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Дмитрий Лауш Член совета директоров FinanceEstonia, совладелец Admiral Markets
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Хорошие новости для эстонского рынка капитала
Раймо Юлавере, тренер и преподаватель
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Деловые в эфире: Деловые в эфире: нет э-резидента - нет проблем, считают эстонские банки
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В Турции запретили Uber
12:00 02 июня 2018
В Турции запретили Uber
Обед с Уорреном Баффетом купили на аукционе за $3,3 млн
11:00 02 июня 2018
Обед с Уорреном Баффетом купили на аукционе за $3,3 млн
Ставка самофинансирования европроектов в Эстонии может вырасти с 15 до 45%
17:30 01 июня 2018
Ставка самофинансирования европроектов в Эстонии может вырасти с ...
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Инвесторы об Olympic: Эстония больше не банановая республика
16:49 01 июня 2018
Инвесторы об Olympic: Эстония больше не банановая республика Как акционеры, так и те, кто продали свои акции, ожидают хорошей премии и надеются, что эта история станет предупреждением для тех, кто попытается уводить предприятия с биржи.
Акция Olympic предлагает инвесторам премию
13:00 01 июня 2018
Акция Olympic предлагает инвесторам премию Вчера биржевая комиссия приняла решение не отпускать Olympic Entertainment Group с Таллиннской биржи. По этой причине сегодня с утра акция на бирже продавалась выше обычного, что дало возможность...
руководитель фондов Trigon Capital Мехис Рауд
12:30 01 июня 2018
Руководители фондов видят в нервозности рынка возможности Реализация ряда политических рисков и нервозность рынка увели ряд фондов акций, которые предлагают эстонские банки, в минус. Но несмотря на это, большинство сумеют превзойти свой сравнительный индекс.
Tallinna Vesi
10:43 01 июня 2018
Инвестор Тоомас: что будет с Tallinna Vesi? Это был один из основных вопросов, который инвесторы задавали на общем собрании акционеров Tallinna Vesi в связи с обращением предприятия в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) и Международный...
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Трейдер Алекс
Трейдер Алекс
18:00 01 июня 2018
Трейдер Алекс: деревья не растут до небес! После того, как встал в локированную (lock) позицию по акциям Petrobras, в голову пришла идея заняться рыночно-нейтральными стратегиями.
Трейдер Алекс
16:00 31 мая 2018
Трейдер Алекс: Petrobras меня удерживает Конечно я открыл короткую позицию по Petrobras в неправильное время – но это была не такая уж большая ошибка по сравнению с тем, насколько большую позицию я открыл: 500 акций. Для покрытия рисков мне...
The logo of Brazil's state-run Petrobras oil company is seen on a tank in at Petrobras Paulinia refinery in Paulinia, Brazil July 1, 2017. REUTERS/Paulo Whitaker
16:37 30 мая 2018
Трейдер Алекс: быстро исправляю ошибки Вчерашний день выбил из колеи. Всё грозило большими убытками.
FILE PHOTO: An USB key with the logo of Netflix, the American provider of on-demand Internet streaming media, is seen in this illustration photo, in Paris September 15, 2014. REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo
17:16 29 мая 2018
Трейдер Алекс: я снова безумец, идущий против толпы Все сходят с ума от этой акции, а я её буду продавать.
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Владимир Вайнгорт доктор экономических наук, научный руководитель клуба „Кардис“
17:30 31 мая 2018
Лишние хлопоты
Газонокосилка с мотором
09:00 19 мая 2018
Какое влияние бензин с биодобавками оказывает на газонокосилки с ...
Что изменится для предпринимателей с новым постановлением о защите данных?
07:30 14 мая 2018
Что изменится для предпринимателей с новым постановлением о защ... 2
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Рейтинг фирм-газелей возглавляют строители
10:00 22 февраля 2018
Рейтинг фирм-газелей возглавляют строители
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Юбиляры

Bisontesolar: люди больше доверяют солнечной энергии

Занимающаяся проектированием и установкой солнечных панелей компания Bisontesolar OU была создана пять лет назад совершенно случайно, или, как говорит ее основатель Харри Паюнди: для описания истории создания подходит мысль о рыбе и крючке. Сегодня кажется, что случайный выбор не был таким уж случайным: если пять лет назад для жителей Эстонии солнечная энергия была в новинку, то сегодня они думают о все более мощных станциях.

Ориентированное на экспорт машиностроительное...

Ориентированное в основном на экспорт машиностроительное и металлообрабатывающее предприятие Makron Estonia OÜ отмечает в этом году 20-летний юбилей.

Девелоперу одного из наиболее уникальных жилых районов ...

В начавшемся году занимающаяся развитием жилых кварталов в основном в окрестностях Таллинна IBE Estonia OÜ отмечает свой 15-й день рождения. Самым известным проектом компании является жилой квартал Uuesalu, который находится за озером Юлемисте, между Вильяндиским и Тартуским шоссе. Это был первый девелоперский проект, который по инициативе жителей превратился в самостоятельный поселок.
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Европейский путь к унификации сборов
13:30 03 июня 2018
Европейский путь к унификации сборов
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10:00 02 июня 2018
Почему президент не подписывается на акции Tallinna Sadam?
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