Европейский путь к унификации сборов

Неделю назад Еврокомиссия приняла документ под названием «третий пакет мер по инновации, дигитализации и декарбонизации транспорта». Суть его в том, что ЕС должен стать мировым лидером в развитии чистого и безопасного транспорта и вплотную приблизиться к «тройному нулю»: по выбросам, транспортным пробкам и авариям.
«Инициативы комиссии направлены на обеспечение плавного перехода к такой транспортной системе, которая будет безопасной, чистой и автоматизированной, - сообщается в коммюнике Еврокомиссии. – Благодаря этому будут созданы условия, позволяющие компаниям ЕС иметь самые лучшие, самые чистые и самые конкурентоспособные средства транспорта».
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