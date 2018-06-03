Круглосуточный автосервис

Предприятие Fakto Auto, продающее и обслуживающее в Эстонии автомобили марки Nissan, перешло к круглосуточному сервисному обслуживанию своих клиентов.
Хотя работники автосервиса по-прежнему трудятся только в рабочее время, клиент может сдать свою машину на обслуживание и потом забрать её из автосервиса в любой день и в любое время.
Процесс обслуживания клиентов организован весьма оригинально. Сдать машину кому-то посреди ночи вместе с ключами – дело серьёзное. Конечно, можно было бы действовать традиционно: нанять вахтёров, которые
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