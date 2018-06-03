Мировые авиаперевозчики заявили об «очень плохих новостях» для экономики

Торговые барьеры и ограничения представляют серьезную угрозу для глобального рынка авиаперевозок, заявил глава IATA Александр де Жюньяк. По его словам, трения во внешней торговле стали «очень плохой новостью» для экономики.
Генеральный директор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Александр де Жюньяк заявил, что рост напряженности в международной торговле представляет серьезную угрозу как для глобального рынка авиаперевозок, так и для мировой экономики в целом, сообщает Reuters.
«Любые меры, которые ограничивают торговлю и, следовательно, могут ограничить пассажирские перевозки,
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