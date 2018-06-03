Мировые авиаперевозчики заявили об «очень плохих новостях» для экономики

03 июня 2018, 11:00

Мировые авиаперевозчики заявили об «очень плохих новостях» для экономики Мировые авиаперевозчики заявили об «очень плохих новостях» для экономики
Фото: Reuters

Торговые барьеры и ограничения представляют серьезную угрозу для глобального рынка авиаперевозок, заявил глава IATA Александр де Жюньяк. По его словам, трения во внешней торговле стали «очень плохой новостью» для экономики.

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Новости
Мировые авиаперевозчики заявили об «очень плохих новостях» для экономики
11:00 03 июня 2018
Мировые авиаперевозчики заявили об «очень плохих новостях» для экономики Торговые барьеры и ограничения представляют серьезную угрозу для глобального рынка авиаперевозок, заявил глава IATA Александр де Жюньяк. По его словам, трения во внешней торговле стали «очень плохой...
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12:00 02 июня 2018
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Почему президент не подписывается на акции Tallinna Sadam? Президент Керсти Кальюлайд радуется всякий раз, когда кто-то выходит на биржу, и расстраивается, если кто-нибудь её покидает.
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18:00 01 июня 2018
Трейдер Алекс: деревья не растут до небес! После того, как встал в локированную (lock) позицию по акциям Petrobras, в голову пришла идея заняться рыночно-нейтральными стратегиями.
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Трейдер Алекс: Petrobras меня удерживает Конечно я открыл короткую позицию по Petrobras в неправильное время – но это была не такая уж большая ошибка по сравнению с тем, насколько большую позицию я открыл: 500 акций. Для покрытия рисков мне...
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Инвесторы об Olympic: Эстония больше не банановая республика Как акционеры, так и те, кто продали свои акции, ожидают хорошей премии и надеются, что эта история станет предупреждением для тех, кто попытается уводить предприятия с биржи.
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Акция Olympic предлагает инвесторам премию Вчера биржевая комиссия приняла решение не отпускать Olympic Entertainment Group с Таллиннской биржи. По этой причине сегодня с утра акция на бирже продавалась выше обычного, что дало возможность...
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Руководители фондов видят в нервозности рынка возможности Реализация ряда политических рисков и нервозность рынка увели ряд фондов акций, которые предлагают эстонские банки, в минус. Но несмотря на это, большинство сумеют превзойти свой сравнительный индекс.
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Инвестор Тоомас: что будет с Tallinna Vesi? Это был один из основных вопросов, который инвесторы задавали на общем собрании акционеров Tallinna Vesi в связи с обращением предприятия в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) и Международный...
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Трейдер Алекс
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16:37 30 мая 2018
Трейдер Алекс: быстро исправляю ошибки Вчерашний день выбил из колеи. Всё грозило большими убытками.
FILE PHOTO: An USB key with the logo of Netflix, the American provider of on-demand Internet streaming media, is seen in this illustration photo, in Paris September 15, 2014. REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo
17:16 29 мая 2018
Трейдер Алекс: я снова безумец, идущий против толпы Все сходят с ума от этой акции, а я её буду продавать.
17:44 28 мая 2018
Трейдер Алекс: скучный, но надёжный немец Сегодня я сделал необычный выбор. Вложился не в продуктовую компанию, не в аптеку и не в интернет-стартап. Я выбрал скучный немецкий телеком.
Трейдер Алекс
16:30 25 мая 2018
Трейдер Алекс: лучше синица в руках Вчера я закрыл первую свою сделку с прибылью – закрыл короткую позицию по WTI на уровне 70,5 доллара. И все-таки я считаю, что я поймал только небольшой кусочек от коррекции цен на нефть. Но как...
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