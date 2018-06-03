Сжатый газ подзажали

Чистые электрокары в Эстонии покупаются неохотно, чего нельзя сказать про гибриды, которые за предыдущий месяц разошлись тиражом 127 экземпляров.
Тенденцией последнего времени был рост интереса к гибридам иного рода - автомобилям, работающим как на бензине, так и на газе. Так, в марте машин, оборудованных системой сжатого газа (CNG), было куплено 26, а питающихся сжиженным газом (LPG) - 8. Добавим сюда и тот факт, что в Эстонии быстро растёт число автобусов с газобалонным оборудованием.
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