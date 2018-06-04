Доходы от ценных бумаг значительно выросли

04 июня 2018, 11:15

Доходы от ценных бумага значительно выросли Доходы от ценных бумага значительно выросли
Фото: Meeli Kuttim

Несмотря на то, что количество декларирующих доход сократилось на 26 000, всего в этом году было задекларировано 8,2 миллиарда евро. Особенный скачок совершили доходы по ценным бумагам. Годом ранее было задекларировано 7,8 миллиардов евро.

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