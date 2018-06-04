Доходы от ценных бумаг значительно выросли

Несмотря на то, что количество декларирующих доход сократилось на 26 000, всего в этом году было задекларировано 8,2 миллиарда евро. Особенный скачок совершили доходы по ценным бумагам. Годом ранее было задекларировано 7,8 миллиардов евро.
«В этом году в первую очередь внимание привлекает продажа активов» - прокомментировал статистику деклараций о доходах ведущий специалист отдела обслуживания Налогово-таможенного департамента Ханнес Удде. «Наверное, самым большим сюрпризом стало то, что было задекларировано так много доходов от ценных бумага».
Самое актуальное
Читайте "Деловые Ведомости" в течение месяца за 1 евро *
Подписка на "Деловые Ведомости" с автоматическим продлением дает Вам доступ ко всем статьям, архиву, ТОПам и спецвыпускам ДВ в формате pdf.
* По окончании пробного периода цена дигитальной подписки 9,90 евро в месяц.
Ознакомьтесь с другими способами оплаты здесь.