Где самые плохие дороги? Фото: pixabay

Где самые плохие дороги? Данные Global Competitiveness Index 2017-2018 Всемирного экономического форума.

Россия и Украина оказались во второй сотне стран рейтинга качества дорог. Литва и Эстония вошли в ТОП-40. Об этом свидетельствуют данные Global Competitiveness Index 2017-2018 Всемирного экономического форума.

Российские дороги получили оценку 2,9 (из 7) и 114 место, украинские - на 130 строчке с оценкой 2,4. Всего в перечне учтены 137 стран. Эстония оказалась на 38-й позиции с показателем 4,7 балла. Ту же оценку получила и Литва, которая заняла 37-ю строчку.

Ни одна страна не заслужила высшую оценку. Лучшие дороги - в Объединенных Арабских Эмиратах (6,4), Сингапуре (6,3) и Швейцарии (6,3). В топ-10 попали также Гонконг, Нидерланды, Япония, Франция, Португалия, Австрия и США.

Последнее 137 место досталось Мавритании, чьи дороги были оценены ровно в два балла.

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