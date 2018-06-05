Инвестор Тоомас: рост продолжается

Подводя итоги за май у меня вновь приятное чувство, так как и в этом месяце мне удалось увеличить ценность своего портфеля, правда из-за турбулентности чуть меньше, чем в апреле. Сегодня стоимость моего портфеля составляет 305 044,60 евро, что означает, что рост за месяц был 2,13 процента. Это в два раза меньше, чем в апреле, когда рост составил 4,25 процента и когда у меня был двойной повод для радости, так как такой доходности я уже не наблюдал с октября 2015 года.
Основным двигателем в моем портфеле был технологический сектор, но помимо Facebook, Apple и Microsoft, хорошие результаты были у Ryanair и Statoil. Ложкой дёгтя стали бразильский фонд, который топится в плену политический нестабильности, норвежская Leroy Seafood и литовский производитель одежды Apranga.