Эстония на 1-м месте в ЕС по росту промышленных цен

А также на последнем.
В апреле цены промышленных производителей выросли в Эстонии на 5,6%. Это самый высокий результат в Евросоюзе, сообщает Eurostat. Далее идут Великобритания (+4,7%), Латвия (+4,6%) и Словакия (+4,3%).
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