Nordecon заключил договор на 4,5 миллиона евро

Nordecon заключил договор на 4,5 миллионов евро Фото: Andras Kralla

Nordecon сообщил, что принадлежащий концерну Nordecon Betoon (название NOBE) заключил договор с Holding OU на строительство арендного дома на улице Лийми в Таллинне нетто-площадью 5088 квадратных метров.

Стоимость договора 4,5 миллионов евро, к которой прибавляется налог с оборота. Дом будет готов в июле следующего года.

Основная деятельность концерна Nordecon –строительство и разработка проектов зданий. Концерн действует в Эстонии, Украине, Финляндии и Швеции. Материнская Nordecon AS зарегистрирована в Таллинне. Консолидированный доход от продаж в прошлом году составил 231 миллион евро. Концерн имеет 700 работников. С 2006 года акции Nordecon котируются в основном списке Таллиннской биржи.

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