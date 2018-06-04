Новая должность бывшего министра

Яак Ааб Фото: Andras Kralla

Дважды министр в недавнем прошлом Яак Ааб приступил к исполнению новых обязанностей - советника по проекту новой Таллинской больницы.

Вице-мэр Таллинна Тынис Мёльдер, считает, что опыт министра социальных дел и министра государственного управления, которым обладает новый советник, очень пригодится в реализации такого крупного и сложного проекта.

В функции советника входят в основном в период создания больницы выработка совместно с руководителями больниц, специалистами, министерством и Больничной кассой распределения компетенций между лечебными учреждениями города и составление исходного задания для проектирования нового центра на Ласнамяэ.

Брутто-зарплата советника Таллинского департамента социальных дел и здравоохранения - 2500 евро.

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