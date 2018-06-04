Осипенко уходит из Таллинна

Король коммунального бизнеса Ида-Вирумаа Николай Осипенко, который четыре года назад мощно вошел в бизнес по очистке улиц Таллинна, продал столичный бизнес конкуренту - фирме Eesti Keskkonnateenused.
Сам Осипенко уже некоторое время ищет покупателя своего бизнеса по утилизации мусора.
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