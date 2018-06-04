Путин подписал закон об ответных санкциях

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Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий вводить санкции в ответ на «недружественные действия» США и других стран.

В соответствии с законом правительство по решению президента России сможет вводить запрет на ввоз любой продукции или сырья — за исключением продукции, аналогов которой нет в России и странах, не подпадающих под санкции, пишет Meduza.

Запрет не распространяется на товары, ввозимые в Россию для личного пользования.

Закон также позволяет президенту России по своему решению вводить любые санкции против «недружественных государств».

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