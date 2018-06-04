Шесть членов Большой семерки обрушились с критикой на США за введение пошлин

Встреча министров финансов G7 Фото: Scanpix

Министр финансов США Стив Мнучин столкнулся с резкой критикой со стороны разгневанных коллег из стран G7, недовольных повышением пошлин на импорт стали и алюминия в США.

Трехдневная встреча глав финансовых ведомств Большой семерки проходила в Канаде. В следующие выходные в Квебеке состоится саммит лидеров стран G7, включая президента США Дональда Трампа, передает 3 июня Русская служба Би-би-си.

"Мы обеспокоены тем, что эти действия на самом деле не способствуют оказанию помощи нашей экономике. Они разрушительны, и шесть стран донесли свою точку зрения до сведения министра Мнучина", - сказал министр финансов Канады Билл Морно.

Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр выразился еще жестче. Он сказал, что торговая война может начаться "через несколько дней".

Однако Мнучин отверг выпады коллег и не согласился с их мнением о том, что США своими пошлинами нарушают правила международной торговли. В то же время министр финансов США пообещал, что Трамп внимательно отнесется к их озабоченности во время саммита G7 на следующей неделе.

По итогам встречи не было принято совместного заявления.

В четверг министр торговли США Уилбур Росс сообщил о решении Трампа ввести с 1 июня пошлины на импортируемую из стран ЕС, Канады и Мексики стальную и алюминиевую продукцию в размере 25% и 10% соответственно. Он напомнил, что Вашингтон объявил о введении таких пошлин в отношении всех государств, которые поставляют в США подобную продукцию, с 23 марта. Тогда же Трамп временно вывел из-под действия данного указа Австралию, Аргентину, Бразилию, Канаду, Мексику, Республику Корея (РК), а также ЕС.

Европейские страны пригрозили не только обжаловать американские пошлины во Всемирной торговой организации, но и ввести ответные ограничительные пошлины, в том числе в отношении американских мотоциклов, виски, джинсов и даже клюквы.

Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что его не пугает перспектива торговой войны с союзниками, в частности с Евросоюзом, Канадой и Мексикой, из-за введенных им пошлин на импортируемую стальную и алюминиевую продукцию.

"Когда ваш внешнеторговый дефицит составляет почти 800 млрд долларов в год, вы не можете позволить себе потерпеть поражение в торговой войне! За счет США выгоду в торговле на протяжении многих лет получали другие страны, пришло время поумнеть! - заявил Трамп. - Это не свободная и не честная торговля, это глупая торговля!".

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