В Эстонии самые высокие зарплаты в Прибалтике

Из трёх стран Балтии в первом квартале зарплаты больше всего выросли в Литве.
Тем не менее, средняя зарплата в этой стране всё ещё ниже, чем в Латвии и Эстонии, сообщает литовский департамент статистики.
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