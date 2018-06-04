"В России дикий рынок микрокредитов"

"Русской компании проще зайти в Европу, чем европейской - в Россию".
Все компании, работающие в сфере микрофинансирования, можно условно разделить на три группы: лендеры, паблишеры (их ещё называют "вебмастеры") и партнёрские сети.
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