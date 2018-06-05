CEO Starbucks уходит в отставку

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Бывший гендиректор Starbucks Говард Шульц уйдет в отставку с поста председателя совета директоров компании и выйдет из самого совета 26 июня.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на сообщение компании, передают "Ведомости". Шульц проработал в компании 37 из своих 64 лет. За время его руководства сеть кофеен разрослась с 11 до 28 000 в 77 странах мира. Последние заявления Шульца дают основания рассматривать его в качестве потенциального участника президентской гонки в США в 2020 г.

Прямой вопрос о президентских амбициях был задан Шульцу 4 июня изданием The New York Times. Ранее отвергавший подобную возможность Шульц заявил: «Я намерен подумать о широком спектре возможностей, и они могут включать работу в публичной сфере. Но я еще далек от того, чтобы принимать какие-либо решения о своем будущем». Топ-менеджер добавил, что глубоко опечален усиливающимся противопоставлением своей страны остальному миру. В будущем он намерен выяснить «есть ли для него какая-то роль, которую он мог бы играть» после своего ухода из Starbucks. «Я не вполне уверен, что именно это значит», - добавил он.

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