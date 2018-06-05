Мягги предсказывает Ида-Вирумаа судьбу Каламая

05 июня 2018, 16:45

министр государственного управления Янек Мягги министр государственного управления Янек Мягги
Фото: Eiko Kink

Новый министр государственного управления Янек Мягги считает, что из Ида-Вирумаа может получиться экономический уезд Эстонии, так как там есть огромный потенциал и там проживает большое число жителей страны – 140 000.

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Ида-ВирумааКаламаяКохтла-ЯрвеТаллиннВалгаМинистр государственного управления
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16:45 05 июня 2018
Мягги предсказывает Ида-Вирумаа судьбу Каламая Новый министр государственного управления Янек Мягги считает, что из Ида-Вирумаа может получиться экономический уезд Эстонии, так как там есть огромный потенциал и там проживает большое число жителей...
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