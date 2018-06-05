Мягги предсказывает Ида-Вирумаа судьбу Каламая

Новый министр государственного управления Янек Мягги считает, что из Ида-Вирумаа может получиться экономический уезд Эстонии, так как там есть огромный потенциал и там проживает большое число жителей страны – 140 000.
Издание Pohjarannik задало вопрос министру, почему же Ида-Вирумаа до сих пор не смогло реализовать свой потенциал? «Основная причина в том, что не смогли поменять тренда» - ответил Мягги. «Там, где меняют тренды, дела начинаю идти значительно лучше. Если, например, сравнить район Каламая в Таллинне и Ида-Вирумаа, то у них есть общее. В свое время мало кто хотел квартиру в Копли, так как этот