SEB: актуальная проблема для начинающего предпринимателя - высокая налоговая нагрузка

05 июня 2018, 18:00

SEB: актуальная проблема для начинающего предпринимателя - высокая налоговая нагрузка SEB: актуальная проблема для начинающего предпринимателя - высокая налоговая...
Фото: pixabay

Согласно результатам исследования SEB «Барометр предпринимательства стран Балтии» (Baltic Business Outlook), во всех трех странах Балтии уже второй год подряд наиболее ощутимым препятствием для начинающих предпринимателей является высокая налоговая нагрузка и излишняя бюрократия.

По словам руководителя сферы розничного банковского обслуживания SEB Айнара Леппянена, в первые годы чрезмерно высокая налоговая нагрузка может оказаться для предприятия фатальной, поскольку в начале деятельности сложно сформировать денежный поток, достаточный для покрытия операционных расходов предприятия. «Ситуация аналогична как в Латвии, Литве, так и в Эстонии. В странах Балтии налоги и излишняя бюрократия являются самыми серьезными проблемами для начинающих предпринимателей, и об этом говорится уже второй год подряд». 

Согласно исследованию, в Эстонии снизилось число стартапов, деятельность которых направлена только на внутренний рынок, и на сегодня их удельный вес составляет 64 процента. Однако на 3 процента вырос удельный вес стартапов, основной деятельностью которых является экспорт товаров или услуг.  

«Как в Литве, так и в Эстонии увеличилось число предприятий, ориентированных на экспорт: В Эстонии их удельный вес вырос с восьми процентов до 11, а в Литве ? с 18 до 23 процентов. Уровень жизни и платежеспособность населения Эстонии выросли, однако нужно понимать, что в более долгосрочной перспективе демографические изменения неизбежны ? рано или поздно предприятия будут вынуждены искать новые рынки для своих товаров и услуг», ? добавил Леппянен.

Среди стран Балтии наиболее активно создаются новые предприятия в Эстонии: в 2017 году в здесь было зарегистрировано 21 947 новых предприятий. В Литве в прошлом году открыли 11 378 новых предприятий, а в Латвии ? 10 094.

Исследование стартапов стран Балтии проводилось SEB в декабре 2017 года и в январе 2018 года. В Эстонии, Латвии и Литве было опрошено более 1500 предприятий.

Самое актуальное
Ключевые слова
НалогиСтартапЭкспортSEBИсследования
Рассылка dv.ee
Хотите получать свежие экономические новости на свой e-mail? Подпишитесь на рассылку dv.ee!

Спасибо, что присоединились к рассылке новостей dv.ee!

Мы отправили вам на е-mail письмо, подтверждающее вашу подписку.

Если письма нет, то проверьте, правильно ли ввели все данные. Вопросы по адресу liis.rush@aripaev.ee.

Новости
SEB: актуальная проблема для начинающего предпринимателя - высокая налоговая нагрузка
18:00 05 июня 2018
SEB: актуальная проблема для начинающего предпринимателя - высокая налоговая нагрузка Согласно результатам исследования SEB «Барометр предпринимательства стран Балтии» (Baltic Business Outlook), во всех трех странах Балтии уже второй год подряд наиболее ощутимым препятствием для...
министр государственного управления Янек Мягги
16:45 05 июня 2018
Мягги предсказывает Ида-Вирумаа судьбу Каламая Новый министр государственного управления Янек Мягги считает, что из Ида-Вирумаа может получиться экономический уезд Эстонии, так как там есть огромный потенциал и там проживает большое число жителей...
VILJANDI, EESTI, 28MAY18 Viljandis Centrum 2 teisel korrusel avab uksed kauplus Kraba. MARKO SAARM/SAKALA
16:22 05 июня 2018
Эстония на 16-м месте в ЕС по росту ритейла И на 20-м, если сравнивать помесячно.
Трейдер Алекс
15:00 05 июня 2018
Трейдер Алекс: дай прибыли расти Старая биржевая мудрость гласит – ограничивай убытки, а прибыли дай расти. Однако придерживаться этого правила непросто. Я за месяц торгов уже нe раз нарушал его. Но это не так уж и страшно, так как...
14:37 05 июня 2018
Работники Tallinna Sadam подписались на акции общей суммой €96634,8 Как пишет сайт Финансовой инспекции 4 руководителя Таллиннского порта уже подписались на акции.
13:33 05 июня 2018
Trigon: теперь для поглощения Olympic нужно большее Novalpina считает, что их 90% акций достаточно.
Скандал с отмыванием денег обошелся Danske в 2 миллиарда
11:52 05 июня 2018
Скандал с отмыванием денег удешевил Danske на 2 миллиарда Скандал с отмыванием денег сократил рыночную стоимость Danske Bank на 2 миллиарда евро, что, по оценке Nordea, сделало цену привлекательной для покупателя, пишет Kauppalehti.
Соревнования молодых мастеров.
09:42 23 мая 2018
Работодатели: Кто будет управлять роботами?
Все новости
Mнения
Елизавета Расторгуева Aдвокат NJORD Advokaadiburoo
Елизавета Расторгуева
Свобода панорамы – Свобода, которой у нас нет
Михкель Нестор, экономический аналитик SEB
Михкель Нестор
Достиг ли экономический рост своего потолка?
Все новости
Деловые в эфире
Деловые в эфире: Деловые в эфире: дивиденды
Все новости
Новости
Stockmann в странах Балтии выбрался из ямы
15:50 05 июня 2018
Stockmann в странах Балтии выбрался из ямы
v
15:30 05 июня 2018
Долги американцев вновь на уровне 2008 года
Betoonimeister запустил в Тапа в работу бетонный завод
13:00 05 июня 2018
Betoonimeister запустил в Тапа в работу бетонный завод
Все новости
Фото ДВ
конфеты Kalev Клуб инвесторов: фундаментальный анализ Orkla
Встреча Клуба инвесторов Клуб инвесторов: что...
Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск Илон Маск опубликовал...
Нагрузка и обязанности нотариусов возрастут Нагрузка и обязанности...
Все фотографии
Биржевые новости
Биржа: Nasdaq на новых высотах
11:17 05 июня 2018
Биржа: Nasdaq на новых высотах Несмотря на тарифы и начинающуюся в пятницу встречу G7, на бирже США продолжает царить оптимизм, который поддерживают технологический и потребительский секторы.
10:42 05 июня 2018
Tallink улучшил результаты Количество пассажиров Tallink выросло в мае на 6,1%, по сравнению с таким же месяцем прошлого года.
09:50 05 июня 2018
Завтра заканчивается подписка на акции Tallinna Sadam На акции Таллиннского порта можно подписаться до 14:00 завтрашнего дня.
Инвестор Тоомас: рост продолжается
07:00 05 июня 2018
Инвестор Тоомас: рост продолжается Подводя итоги за май у меня вновь приятное чувство, так как и в этом месяце мне удалось увеличить ценность своего портфеля, правда из-за турбулентности чуть меньше, чем в апреле. Сегодня стоимость...
Все новости
Трейдер Алекс
Трейдер Алекс: cпасибо тебе, Педро!
17:00 04 июня 2018
Трейдер Алекс: cпасибо тебе, Педро! Я и не думал, что так скоро смогу закрыть позицию по Petrobras, но благодаря генеральному директору компании Педро Парентел я смог. Большое спасибо, Педро!
Трейдер Алекс
18:00 01 июня 2018
Трейдер Алекс: деревья не растут до небес! После того, как встал в локированную (lock) позицию по акциям Petrobras, в голову пришла идея заняться рыночно-нейтральными стратегиями.
Трейдер Алекс
16:00 31 мая 2018
Трейдер Алекс: Petrobras меня удерживает Конечно я открыл короткую позицию по Petrobras в неправильное время – но это была не такая уж большая ошибка по сравнению с тем, насколько большую позицию я открыл: 500 акций. Для покрытия рисков мне...
The logo of Brazil's state-run Petrobras oil company is seen on a tank in at Petrobras Paulinia refinery in Paulinia, Brazil July 1, 2017. REUTERS/Paulo Whitaker
16:37 30 мая 2018
Трейдер Алекс: быстро исправляю ошибки Вчерашний день выбил из колеи. Всё грозило большими убытками.
Все новости
Подсказка
Владимир Вайнгорт доктор экономических наук, научный руководитель клуба „Кардис“
17:30 31 мая 2018
Лишние хлопоты
Газонокосилка с мотором
09:00 19 мая 2018
Какое влияние бензин с биодобавками оказывает на газонокосилки с ...
Что изменится для предпринимателей с новым постановлением о защите данных?
07:30 14 мая 2018
Что изменится для предпринимателей с новым постановлением о защ... 2
Все новости
Фирмы-газели
Рейтинг фирм-газелей возглавляют строители
10:00 22 февраля 2018
Рейтинг фирм-газелей возглавляют строители
Все новости
Все о строительстве частных домов 2018

В любом доме должны использоваться регулируемые дверные петли
Всё о бизнес-недвижимости

Научный парк Tehnopol – дом для "умных" технологических предприятий
Свежее Самое читаемое
Все новости
Деловые в эфире
Деловые в эфире: Деловые в эфире: дивиденды
Все новости
Как эффективно управлять бюджетом?

Как начинающие предприниматели могут сэкономить время и деньги на бухгалтерских расходах?
Газета в формате PDF
Деловые Ведомости
06.06.2018
Деловые Ведомости
23.05.2018
Промышленность
23.05.2018
Архив
Юридическая информация

Ежемесячный материал:

Законодательство. GDPR
09.05.2018
Закон о налоге с оборота
28.02.2018

Ежегодные материалы:

Юридические новости:

Все новостиАрхив
Юбиляры

Продающей подержанные автомобили компании A1Autokeskus ...

В Таллинне, возле железнодорожного переезда Хийу, находится уникальный в своем роде автомобильный салон A1Autokeskus OU, которому в этом году исполняется пять лет.

Компании K-Projekt, разработавшей основные дороги и...

Занимающаяся проектированием компания K-Projekt была создана в 1988 году, когда начался распад Советского Союза и принадлежавшие государству компании перешли в частные руки. За 30 лет существования компания K-Projekt, выросшая из бывшего государственного проектного института Kommunaalprojekt, участвовала во всех крупнейших эстонских проектах.

50-летний путь Harju Elekter по дороге перемен

«Даже мы не ожидали, что год будет настолько удачным. Все наши планы претворены в жизнь», - подвел итог прошедшему году Андрес Алликмяэ, председатель правления отмечающей 50-летие компании Harju Elekter. - Концерн Harju Elekter Grupp увеличился на четыре компании - одна в Финляндии, одна в Эстонии и две в Швеции. Успех принесла также идея реорганизации системы управления в компании. Это придало нам смелости при принятии решений», - отметил Алликмяэ, добавив, что благодаря росту акций, кошелек акционеров стал примерно в два раза толще.
Все новости
ТОПы Äripäev
Трейдер Алекс
15:00 05 июня 2018
Трейдер Алекс: дай прибыли расти
Инвестор Тоомас: рост продолжается
07:00 05 июня 2018
Инвестор Тоомас: рост продолжается
Bсе новости
Mероприятия

    Laadimine...

Посмотреть все мероприятия
Полезные предложения