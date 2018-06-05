Stockmann в странах Балтии выбрался из ямы Фото: Raul Mee

Экономическая газета Латвии Dienas Bizness написала, что расположенный в Риге торговый центр Stockmann закончил прошлый год прибыльно, оборот вырос на 4%.

В этом году предприятие работает по новой бизнес-модели - недавно заключили первый концессионный договор с представителем марки Hugo Boss, это позволит поставлять товары напрямую от производителя, рассказал директор рижского Stockmann Дейс Голдмейн.

Латвийская газета пишет, что результаты прошлого года были хорошими для Stockmann как в Риге, так и в Таллине. Предприятие изменило свои стратегию и фокус: группа проанализировала все возможные направления, которые можно и нужно развивать. "Мы довольны, что с таким результатом можем продолжать работу во всех четырех направлениях: продуктовые товары, мода, дом и косметика", - отметил Голдмейн.

В прошлом году оборот Stockmann в Риге увеличился на 4%, оборот продовольственного сектора был 4%, товаров широкого потребления - 3%. Во всех странах Балтии прибыль предприятия составила 2,5 миллионов евро. Годом ранее предприятие понесло убытки, по словам группы, это было связано с выходом на российский рынок.

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