Airbnb удалит 80% объявлений о сдаче жилья в Японии

Мобильный сервис Airbnb совсем скоро вынужден будет удалить большую часть объявлений о сдаче жилья в Японии.

Об этом сообщило агентство Nikkei, передаёт "Коммерсант". Еще весной на сайте компании можно было выбрать для аренды около 62 тыс. объектов недвижимости, теперь же их останется около 13,8 тыс. Таким образом, количество объявлений сократится на 80%.

Однако 15 июня в стране вступает в силу закон, требующий от арендаторов получать лицензию, такую же, что получают отели. Большинство владельцев жилья не стали этого делать, из-за чего оказались вне закона. Пока их объявления отображаются на сайте компании, но 15 июня будут удалены.

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