Акциз на электричество для крупных фирм в Эстонии снизят почти в девять раз

Рийгикогу в третьем чтении принял поправки в закон об акцизе, предусматривающие снижение акциза на электроэнергию для крупных потребителей с 4,47 евро до 0,5 евро за МВт/ч.

Согласно инициированному правительством законопроекту с поправками в закон об алкогольном, табачном, топливном и электроакцизе, предприятия перерабатывающего сектора с высоким удельным весом потребления электроэнергии и предприятия сектора основанного на инфоосновах производства при выполнении известных условий будут получать электричество с льготными ставками акциза.

Потенциально поправки могут коснуться почти 240 предприятий. Закон имеет обратную силу и будет действовать с начала 2018 года.

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