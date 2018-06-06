Количество туристов упало

Фото: Scanpix

В апреле 2018 года на ночлег в гостиничных предприятиях Эстонии останавливались 251 000 внутренних и иностранных туристов

Это на 3% меньше, чем в апреле прошлого года, сообщает rus.err.ee. Количество иностранных гостей уменьшилось, а число внутренних туристов осталось на уровне прошлого года. Туристический поток из России в Эстонию продолжает стабильно расти.

По данным Департамента статистики, в гостиницах Эстонии в апреле на ночевку остановилось 151 000 иностранных туристов, что на 4% меньше, чем в том же месяце прошлого года. 64% от всех зарубежных туристов или 97 000 человек - гости из Финляндии, России и Латвии. Число посетивших Эстонию в апреле финских туристов снизилось на 16%, латвийских туристов стало меньше на 2%, а турпоток из России вырос на 20,6%.

Самое актуальное Самое актуальное