Проект закона об отмене спецпенсий отправлен на второе чтение в Рийгикогу Фото: pixabay

Правовая комиссия Рийгикогу направила на второе чтение законопроект, призванный отменить специальные пенсии для служащих Сил обороны, полиции, пограничной охраны и прокуратуры.

Речь идет о пенсиях, введенных в 1990-х и в начале 2000-х гг. с целью компенсировать низкие зарплаты в государственном секторе, напомнила в среду, 6 июня, пресс-служба парламента.

"Пенсионная реформа предусматривает и отмену специальных пенсий", – сказал член правовой комиссии Райво Аэг.

Он отметил, что право на получение специальной пенсии сохранится у всех лиц, поступивших на службу до 31 декабря 2019 года.

Согласно законопроекту, пенсия не будет выплачиваться лицам, поступившим на службу с 2020 года.

Второе чтение законопроекта запланировано на 12 июня.

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