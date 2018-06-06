Tesla построит завод в Шанхае

Tesla планирует построить свой первый завод за пределами США в Шанхае.

Об этом заявил на собрании акционеров во вторник глава отдела продаж компании Робин Рен, сообщает Dienas Bizness со ссылкой на CNBC.

Правительство Китая недавно объявило, что оно позволит иностранным производителям электромобилей полностью владеть автозаводами в стране. Строительство завода Tesla в Китае было ожидаемым, поскольку это позволит компании избежать импортных тарифов.

Председатель совета директоров и гендиректор Tesla Илон Маск уточнил, что, в отличие от первых американских заводов, на новых заводах Tesla должно быть налажено производство аккумуляторов и сборка автомобилей в одном месте.

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