Трейдер Алекс: через пень-колоду

Трейдер Алекс Фото: Anti Veermaa

Начало нового месяца хорошо подходит для подведения итогов. Итак, как же у меня прошел первый месяц торгов? Ровно так, как и указано в заголовке: через пень-колоду.

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С обзором торгового счета Алекса и последними сделками можно ознакомиться

От переведенных на мой счет 10 000 евро к концу месяца осталось 9708,47 евро.

Короткие позиции стали причиной больших потерь, а также больших доходов

Всего в мае я совершил 37 сделок. В их число входят как открытие, так и закрытие позиций, а также двойные и сорвавшиеся сделки. Я работал с 11 инструментами (или, если быть более точным, с CFD по ним).

Я торговал индексом S&P, а также нефтяными индексами Brent и WTI. Все остальные позиции были по акциям.

Самую большую потерю я понёс на первой же сделке, когда открыл короткую позицию по S&P 500. Убыток составил 183,15, плюс плата за услуги. Но и самую большую прибыль принесла также короткая позиция. Ставка на снижение WTI принесла мне 168,95 евро, минус плата за услуги.

Торговать европейскими акциями - дорогое удовольствие

Как я уже раньше упоминал, тема платы за услуги очень важна. Эта плата возникает на каждой сделке, а также если ты долго держишь позицию (swap). Всего я заплатил 57,47 евро комиссии и 9,52 евро за содержание открытой позиции.

Таким образом, плата за услуги составила чуть более половины процента моей общей начальной суммы. 20% моих убытков – это плата за услуги, всё остальное - убытки от трейдерских решений.

Должен признать, что доля платы за услуги оказалась диспропорционально большой. Особенно, что касается комиссионных. Есть два пути сокращения этих расходов. Первый: совершать меньше двойных и сорвавшихся сделок (например, позицию по EDP я совершил в двух частях , что означало двойные комиссионные). Второй: сосредоточиться больше на нефтяных и биржевых индексах, где нет комиссии, либо на американских акциях, где комиссия значительно меньше чем у европейских.

По состоянию на конец мая у меня было открыто несколько позиций, из которых я уже успел выйти. По Baidu я в прибыли, а Petrobras после ожесточённых сражений закрыл с убытком.

По оставшимся акциям я рассчитываю на резкий рост (run-up). Вчера я добавил в портфель биотехнологическую компанию Achaogen Inc, лекарство которой должно в конце июня получить лицензию. Deutsche Telekom и Dermira (это ещё одна биотехнологическая фирма) тоже на пути к run-up'у.

Есть у меня ещё одна арбитражная сделка (если её можно так назвать) по WTI и Brent. В ней я сделал ставку не на движение цен, а на то, что разница между этими двумя индексами сейчас слишком большая. А ещё я не нашёл подходящего момента, чтобы выйти из позиции по Cisco. Там идея уже закончилась, а движение акции можно описать как "ни рыба ни мясо". В ближайшее время я её закрою. Если, конечно, акция вдруг не рванёт.

В довершение добавлю, что если не считать арбитражную сделку (там вообще всё по-другому), то все позиции находятся сейчас в зелёной зоне.

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Трейдер Алекс

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