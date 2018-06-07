В Эстонии продолжают расти цены

07 июня 2018, 08:30

В Эстонии продолжают расти цены на бензин, продукты питания и алкоголь В Эстонии продолжают расти цены на бензин, продукты питания и алкоголь
Фото: Scanpix

Индекс потребительских цен в мае по сравнению с апрелем вырос на 0,3%, а по сравнению с маем прошлого года увеличился на 3%, свидетельствуют данные Департамента статистики. Больше всего на росте цен сказалось подорожание моторного топлива, алкогольных напитков и табачных изделий, а также продуктов питания.

По сравнению с маем 2017 года товары стали дороже на 3,4%, а услуги - на 2,4%, сообщила в четверг, 7 июня, пресс-служба ведомства.

Административно регулируемые цены на товары и услуги по сравнению с маем прошлого года выросли на 8%, а нерегулируемые цены - на 1,7%.

Ведомство отмечает, что самое заметное влияние на индекс потребительских цен по сравнению с данными годичной давности в мае оказало подорожание использования частного транспорта, на долю которого приходилось более четверти от общего объема роста инфляции. Бензин подорожал на 14,8%, а дизельное топливо был на 11,9% дороже, чем в мае 2017 года.

Весомую роль в изменении показателей индекса сыграл также рост цен на алкоголь (стал дороже на 13%) и табачные изделия (подорожали на 5,5%). Из спиртных напитков ощутимо подорожало в первую очередь пиво - на 32,7%.

На долю продуктов питания и безалкогольных напитков пришлось более одной пятой от общего рост цен. Молоко, молочные продукты и яйца подорожали на 5,4%, готовая еда - на 12%, свежие овощи - на 9,5%.

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