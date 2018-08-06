Засуха взвинчивает цены

Несмотря на то, что окончательные последствия изнурительной жары во всей Европе выяснятся только в октябре, цена на зерновые культуры уже сейчас поднялась почти на 27%. «Ситуация печальная», – признаётся один из владельцев Kadarbiku Koogivili OU Вилле Пак.

Если ещё в июне из-за опасения торговой войны цена на пшеницу упала почти на 8%, то в июле паника, вызванная засухой, отразилась уже и на бирже. Пшеница поднялась в цене более чем на четверть, и теперь она на самом высоком уровне за последние три года. Чуть скромнее подорожал рапс, цена на который за три месяца выросла на 15%.