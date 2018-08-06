Жителям Хельсинки предложили переночевать в прохладном супермаркете

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Сотня утомленных жарой счастливчиков была выбрана на основании заявок на странице магазина в Фейсбуке, сообщает YLE. Акция пройдет сегодня в ночь на воскресенье.

Жара в Финляндии не отступает уже которую неделю, что многим мешает спать. Магазин K-Supermarket в столичном районе Северная Хаага предложил собственное решение этой проблемы и позвал клиентов переночевать в прохладном магазине бок о бок с холодильными и морозильными установками.

Акция пройдет в ночь с субботы на воскресенье. Супермаркет предоставит гостям не только ночлег, но также ужин и завтрак.

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