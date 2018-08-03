Журналисты Financial Times требуют от руководителя поделиться с ними зарплатой

Группа журналистов деловой газеты Financial Times потребовала от генерального директора Джона Риддинга вернуть часть заработанных средств и перераспределить их между сотрудниками редакции. В прошлом году недиректор издания заработал 2,6 млн фунтов, сообщает агентство Reuters со ссылкой на соответствующее обращение журналистов.

Согласно поданной 27 июля отчетности FT, Риддинг стал самым высокооплачиваемым руководителем издания. Стив Берд, соруководитель Национального союза журналистов, направил редакторам и журналистам FT по всему миру письмо, в котором заявил, что доходы Риддинга - «абсурдно высоки» и что руководителю делового издания стоит оказать помощь тем, кто получает более низкие зарплаты в газете.

Обращение к Риддингу, по данным агентства, подписали более 20 журналистов FT. Берд, в свою очередь, отметил, что издание годы страдает от незначительного повышения зарплат, сокращения реальных доходов сотрудников и недостатка ресурсов. «Решение компании заплатить своему генеральному директору в 100 раз больше зарплаты журналиста-стажера вызывает насмешку над любой концепцией справедливости и нарушает рамки корпоративной целостности», - подчеркнул Берд.

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