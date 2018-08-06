Itella расширит сеть посылочных автоматов в Эстонии и Финляндии Фото: Johan-Paul Hion

За первые шесть месяцев 2018 года объем посылок частных клиентов Itella SmartPOST вырос на 18, и бизнес клиентов на 22 процента, по сравнению с тем же периодом прошлого года.

«Главными причинами роста объема посылок являются доверие потребителей к услуге последней мили, продолжающийся рост интернет-торговли и инвестиции эстонских интернет-продавцов в веб-магазины с целью сделать процесс покупки еще более приятным», сказала руководитель помаркетингу Itella Estonia Алисе Верги.

Если в этом году за первые шесть месяцев Itella установила в Эстонии четыре новых посылочных автомата, то во второй половине года планируется разместить 17 посылочных автоматов в новых местах, а также расширить имеющиеся. Всего у фирмы на данный момент в Эстонии 106 автоматов.

«Именно покрытие сети является одним из ключевых факторов, которые привлекают людей к совершению покупок через интернет. Различные исследования подтверждают, что треть людей считают расстояние до автомата от дома или работы самым важным фактором при использовании услуги. Даже важнее, чем скорость или цена доставки», сказала Верги.

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Еще более активно идет развитие сети посылочных автоматов Itella в Финляндии, где планируется к концу следующего года увеличить количество до 2000 автоматов. «Мы видим, что интерес местных эстонских интернет-продавцов к расширению своего бизнеса прежде всего в соседние страны очень большой. Отправление посылок за рубеж является растущим трендом, и объемы увеличиваются более чем в два раза ежемесячно», сказала Верги. Всего Itella в сотрудничестве с партнерами создала сеть, состоящую из 43 000 пунктов для посылок по всей Европе. Наиболее популярными странами являются Швеция, Финляндия, Латвия и Литва.

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