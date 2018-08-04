Swedbank: литовцы предпочитают собственное жильё, эстонцы и латыши - съёмное

недвижимость Фото: Mihkel Maripuu

В Литве доля имеющих собственное жильё людей - самая большая среди стран Балтии и достигает 80%, а в Латвии и Эстонии - соответственно 71% и 62%, свидетельствует сравнительный анализ рынка жилья, проведённый банком Swedbank.

"Отношение населения Литвы к жилью не меняется - большинство людей хотят иметь своё собственное жильё. Согласно статистике ЕС, примерно каждый десятый литовец живёт в арендованном жилье, и за последнее десятилетие эта цифра не изменилась. Правда, в Литве заметно увеличилось число жилья, которое было куплено с банковским кредитом. Если в 2007 году доля таких жителей составляла 6%, то в прошлом году таких было уже более 10%", - отмечает Томас Пуликас, эксперт по финансам населения Swedbank.

Доля людей, проживающих в арендованных квартирах в Латвии и Эстонии, заметно выше, чем в Литве, и в каждой из них достигает 19%. За последнее десятилетие доля людей, живущих на съёмных квартирах в этих странах, увеличилась на 5 и 6 процентных пунктов соответственно.

В Латвии, как и в Литве, в квартирах, приобретённых с банковским кредитом, проживает 10% населения, в то время как в Эстонии этот показатель ??достигает 20%.

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