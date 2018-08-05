Аэропорты в Европе окажутся перегруженными через 20 лет Фото: pixabay

Согласно исследованию Европейской организации по безопасности воздушной навигации (Евроконтроль), через 20 лет крупнейшие аэропорты Европы из-за увеличения авиатрафика будут катастрофически перегруженными, в частности, по причине развития бюджетных авиакомпаний, сообщил в субботу телеканал RTBF.

К 2040 году количество авиарейсов увеличится на 4 млн, что означает увеличения пассажиропотока на 360 млн пассажиров, указывают авторы исследования Евроконтроля.

Эксперты видят решение, в первую очередь, в расширении аэропортов. Но на это потребуются разрешения властей соответствующих государств и столиц, так как три четверти европейских аэропортов либо полностью, либо наполовину частные.

Другим решением, полагают авторы доклада, может быть сокращение общего числа рейсов при увеличении вместимости авиалайнеров.

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Помочь выйти из положения могло бы и развитие региональных аэропортов, что позволило бы разгрузить крупнейшие аэропорты Европы, считают в Евроконтроле.

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