Motorola представила новый смартфон с возможностью 5G

5G Moto Mod Фото: Motorola

Пятое поколение мобильной связи 5G оператор Verizon планирует запустить в США уже в 2019 году. В преддверии этого события компания Motorola представила смартфон Moto Z3, у владельцев которого будет возможность обновить устройство для поддержки 5G.

Такую возможность им даст съемная задняя панель 5G Moto Mod, при подключении которой смартфон сможет подключаться к сетям 5G, а также получит дополнительную батарею емкостью 2000 мАч.

Что же касается основных характеристик смартфона, то он получил 6-дюймовый Super AMOLED-дисплей с разрешением 2160*1080 пикселей и соотношением сторон 18:9, восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 835, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, а также разъем для карт microSD, пишет Ferra.ru.

Moto Z3 оснащен двойной основной камерой, включающей 12-Мп модули и 8-Мп фронтальной камерой. Сканер отпечатков пальцев находится на боковой грани аппарата, а емкость встроенной батареи составляет 3000 мАч.

Самое актуальное Самое актуальное

Смартфон работает под управлением Android 8.1 Oreo. Корпус Moto Z3 защищен от воды.

dv .ee