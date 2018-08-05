Starbucks разрешит клиентам расплачиваться криптовалютой

Фото: pixabay

Оплатить товары в кофейнях Starbucks в скором времени можно будет криптовалютой, сообщает CNBC со ссылкой на основателя BK Capital Management Брайана Келли. Партнерами компании в этом проекте станут корпорация Microsoft и оператор бирж Intercontinental Exchange (ICE).

В пятницу ICE объявила о намерении создать «глобальную экосистему» для цифровых денег, внутри которой пользователи смогут расплачиваться с помощью криптовалюты, продавать и покупать ее. Проект получил название Bakkt.

Эта платформа и будет использоваться в Starbucks для приема криптовалюты: она будет автоматически менять цифровые деньги на американские доллары.

«Bakkt предназначен для того, чтобы пользователи и различные учреждения могли беспрепятственно покупать, продавать, хранить и расходовать цифровые активы», – сообщила ICE. Разработчики планируют запустить платформу Bakkt в ноябре. Когда к ней подключится Starbucks, не уточняется.

Самое актуальное Самое актуальное

По мнению Келли, это решение Starbucks сделает криптовалюты более популярными и может помочь биткойну пробиться в число мировых валют. Кроме того, оно может повысить стоимость криптовалют, которые дешевеют с конца 2017 г.

Сеть кофеен Starbucks основана в 1971 г. Она объединяет более 26 000 кафе в 75 странах мира. В России открыто около 100 кофеен, большинство из которых находится в Москве. Штаб-квартира компании расположена в городе Сиэтл (штат Вашингтон).

dv .ee