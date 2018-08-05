Жара в Европе

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Во Франции из-за жары остановили работу одного из реакторов на старейшей атомной электростанции "Фессенхайм". В стране уже введен "оранжевый уровень" тревоги. Температурные рекорды побиты в Португалии, где воздух прогрелся до плюс 47 градусов, и в Испании. От жары страдают даже в Скандинавии.

Если среднестатистическая августовская температура австрийской столицы — плюс 26 градусов, то сегодня столбики термометров приближаются к плюс 35.

Продажи мороженого и прохладительных напитков утроились, в кафе быстро заканчивается лед. Такой же популярностью пользуются зонты, веера, вентиляторы.

Еще жарче в Испании. Показатели превысили 40 градусов. Жертвами аномальной погоды стали уже три человека.

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Почти все местные температурные рекорды побиты и в Португалии. Синоптики уверены, абсолютное достижение континентальной Европы, установленное в июле 1977 года в Афинах, скоро будет превышено. Тогда столбик термометра поднялся до 48 градусов.

Особое внимание в такую погоду уделяется людям преклонного возраста. В Бельгии для них устроили водоем прямо в стенах дома престарелых.

Во Франции из-за жары остановили четыре атомных реактора. В Нидерландах власти просят водителей быть особенно внимательными при проезде в тоннелях, так как в там от зноя все чаще прячутся олени. Аграрии в Европе несут невероятные потери, в том числе и в Эстонии. На следующей неделе синоптики обещают продолжение жары в Европе, правда, температура уже начнет потихоньку снижаться.

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