Мейбаум: налоговая система могла бы быть и лучше

Харди Мейбаум, предприниматель, продавший в 2014 году GrabCAD за 100 миллионов долларов, считает, что в налоговой системе США есть одно преимущество по сравнению с Эстонией.

"Для Эстонии это пока не очень большая тема, т.к. exit'ов было немного. В США используется такой принцип, как long term capital gain. Там продажа предприятия облагается гораздо более низким налогом, чем обычные зарплаты. А в Эстонии разницы фактически нет. Если ты продаёшь предприятие, то очень много платишь государству. А для работников от этого пользы особой нет", - сказал он в интервью Postimees.

По словам Мейбаума, если TransferWise или Taxify выйдут на биржу либо сделают exit, то практичней было бы, если бы деньги от этих сделок не шли бы сразу государству. "Конечно, государству от того было бы хорошо. Но в долгосрочной перспективе было бы лучше, чтобы эти деньги пошли работникам. Они могли бы создать свои предприятия или инвестировать в новые проекты. За счёт этого в стране появилось бы ещё больше компаний, которые начнут зарабатывать государству доход", - отметил бизнесмен.

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jaroslav.tavgen@aripaev.ee Ярослав Тавгень