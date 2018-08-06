Odyssey Europe предлагает купить акции OEG по новой цене

Члены правления Olympic Entertainment Group сообщили, что получили запрос от акционеров компании.

Odyssey Europe AS предложила миноритариям купить акции по 1,40 евро за штуку.

На данный момент акции торгуются на бирже по цене 1,88 евро.

Более 90% акций (136 630 452 штуки) принадлежат Odyssey Europe AS.

Согласно коммерческому кодексу, предложение общего собрания о выкупе акций миноритариев принимается, если за него проголосовали 95% акционеров.

В биржевом сообщении написано, что правление OEG сейчас организовывает внеочередное собрание ационеров для того, чтобы сделать squeeze-out.

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Каспар Аллик

