Проблемы с выплатой долгов участились среди финских пенсионеров

Пожилой мужчина Фото: Pixabay

Ситуация с долгами среди пенсионеров ухудшилась, и такая тенденция продолжится в ближайшие годы, прогнозирует директор Takuusaatio Юха Панцар, сообщает YLE.

В последние годы проблемы с выплатой долгов участились среди жителей Финляндии старше 55 лет. К такому выводу пришло исследование Хельсинкского университета, изучившее судебные случаи должников за период 2013-2016 годов.

По словам директора фонда, помогающего должникам Takuusaatio Юхи Панцара, подобная тенденция лишь усугубится в грядущие годы.

Согласно Панцару, главные причины состоят в распространении потребительских кредитов, изменении потребительской культуры и том, что многие уходят на пенсию, не будучи готовыми к снижению доходов. Также с увеличением свободного времени у пенсионеров появляется больше времени для потребления.

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«У нас впервые выходит на пенсию поколение, привыкшее к потреблению, использующее то, что приходит, и живущее таким образом“ – говорит Юха Панцар.

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