Starbucks отрицает возможность оплаты криптовалютой в своих магазинах

06 августа 2018, 09:33

CNBC и другие мировые издания со ссылкой на основателя BK Capital Management Брайана Келли сообщили в пятницу, что товары в кофейнях Starbucks в скором времени можно будет оплачивать криптовалютой. Starbucks это отрицает.

В пятницу мировые издания сообщили, что в скором времени в Starbucks можно будет расплачиваться криптовалютой. Такой вывод был сделан после того, как пятницк Нью-Йоркская (NYSE) и Межконтинентальная биржи (ICE) сообщили о планах создания «международной платформы и экосистемы для электорнных активов» совместно с рядом крупных американских корпорация, включая Starbucks, BCG и Microsoft.

Представитель Starbucks, однако, отверг предположение, что в скором времени в кофейнях предприятия можно будет покупать товары за биткойны и что данные сообщения мировых изданий вводят в заблуждение.

«У клиентов не будет возможности платить за фраппучино биткойнами» - говорится в заявлении компании. Там же упоминается, что компания является участником одного из проекта, в рамках которого создается платформа позволяющая «менять электронные активы, как биткойн, на доллары США. И эта платформа будет доступна в магазинах Starbucks».

Самое актуальное
    dv .ee
Рассылка dv.ee
Хотите получать свежие экономические новости на свой e-mail? Подпишитесь на рассылку dv.ee!

Спасибо, что присоединились к рассылке новостей dv.ee!

Мы отправили вам на е-mail письмо, подтверждающее вашу подписку.

Если письма нет, то проверьте, правильно ли ввели все данные. Вопросы по адресу liis.rush@aripaev.ee.

Новости
10:28 06 августа 2018
В кассах магазинов Coop можно снять наличные Начиная с сегодняшнего дня.
09:33 06 августа 2018
Starbucks отрицает возможность оплаты криптовалютой в своих магазинах CNBC и другие мировые издания со ссылкой на основателя BK Capital Management Брайана Келли сообщили в пятницу, что товары в кофейнях Starbucks в скором времени можно будет оплачивать криптовалютой.
Olympic Entertainment Group
08:00 06 августа 2018
Trigon пожаловался на Olympic в суд Харьюский уездный суд сделал в пятницу предписание компании Olympic Entertainment Group и запретил увеличение акционерного капитала.
заместитель генерального директора Налогово-таможенного департамента Риво Рейтманн
07:00 06 августа 2018
Бизнесмены часто путают кошельки К сожалению, часто происходит так, что бизнесмены путают личный кошелек с кошельком фирмы, признается заместитель генерального директора Налогово-таможенного департамента Риво Рейтманн. «Объяснения...
Как не переплатить при аренде автомобиля за границей?
17:00 05 августа 2018
Как не переплатить при аренде автомобиля за границей? В Консультационный центр потребителя ЕС нередко обращаются люди, которые взяв за рубежом машину напрокат «попали на деньги», то есть были вынуждены заплатить намного больше, чем они рассчитывали.
11:00 04 августа 2018
Клуб инвесторов: битва гигантов – Walmart vs Kaubamaja На одной из встреч Клуба инвесторов участникам был предложен общий анализ двух гигантов в сфере розничной торговли - Walmart и Kaubamaja.
Стен Саар, который пытается, начав с Великобритании, раздвинуть границы сферы страхования
07:00 03 августа 2018
Эстонец хочет подчинить сферу страхования правилам народной экономики «Наша цель – предоставлять народной экономике гибкие страховые продукты», – объяснил Стен Саар, который пытается, начав с Великобритании, раздвинуть границы сферы страхования и приспособить, сделать...
Председатель правления Prysmian Group Baltics AS Тарво Леппик
12:16 12 июля 2018
Новое имя Draka Keila Cables - Prysmian Group Baltics
Все новости
Mнения
Мярт Хелмья руководитель банковского обслуживания предприятий банка Citadele.
Мярт Хелмья
Открытие банковского счета - привилегия для избранных?
Все новости
Новости
09:50 06 августа 2018
Бизнесмены жалуются на нехватку водителей
DV logo
09:12 06 августа 2018
Саудовская Аравия объявила о приостановке деловых отношений с Кан...
16:00 05 августа 2018
Starbucks разрешит клиентам расплачиваться криптовалютой
Все новости
Фото ДВ
Строители, работавшие по-чёрнoму, обвиняют...
Сатрый порт ждут перемены D-терминал Таллиннского...
Все фотографии
Биржевые новости
17:30 03 августа 2018
Гендиректор криптобиржи назвал главные критерии для развития криптовалют Безопасность и реальное применение.
Токийская биржа
11:20 03 августа 2018
Японская биржа обошла биржу Китая Японская биржа обошла биржу Китая по капитализации, и теперь идет следом за биржей США, сообщает Bloomberg.
Инвестор Тоомас
09:28 03 августа 2018
Инвестор Тоомас: несмотря на пару промахов, в целом все неплохо Я подсчитал результаты за июль и обрадовался тому факту, что несмотря на неважный месяц для Facebook и Ryanair, я все равно в плюсе, да еще и неплохо увеличил свои активы за год.
Apple
08:00 02 августа 2018
Капитализации Apple не хватило $10 млрд до отметки в триллион долларов В ходе торгов 1 августа стоимость одной акции Apple превысила отметку в $201, что обеспечило компании рыночную капитализацию свыше $990 млрд. Дороже $1 трлн стоила только одна компания — китайская...
Все новости
Трейдер Алекс
15:21 03 августа 2018
Трейдер Алекс: жду приятного сюрприза от производителя кетчупа Как я уже ранее отмечал, яблоки надо есть в сезон сбора урожая, а в период отчетности компаний делать ставки на результаты.
Трейдер Алекс
15:30 02 августа 2018
Трейдер Алекс: в июле я заработал прибыль Начало месяца подходит для того, чтобы сделать обзор предыдущего месяца. По сравнению с июнем, в июле у меня все прошло гораздо лучше: за вычетом платы за услуги, за месяц я заработал 175 евро.
Эстонские премьер-министр Юри Ратас и министр финансов Тоомас Тынисте
14:30 02 августа 2018
Правительство отказалось обсуждать проект Овийр На сегодняшнем заседании правительство решило отказаться от дальнейшего обсуждения получившего много критики проекта о принудительном изъятии дивидендов члена Социал-демократической партии Лийзи...
Частный дом
13:00 02 августа 2018
Жители Эстонии больше не хотят переезжать в собственные дома Во времена, когда цены на квартиры и продажи летят вверх, продажа домов уже несколько лет стоит на месте. Исполнительный директор 1Partner Kinnisvara Мартин Вахтер заверяет, что молодое поколение...
Все новости
Подсказка
Владимир Вайнгорт доктор экономических наук, научный руководитель клуба „Кардис“
16:30 26 июля 2018
Два взгляда на один треугольник
Чему маркетологи могут научиться у разработчиков игр
09:00 22 июля 2018
Чему маркетологи могут научиться у разработчиков игр
Ensto Ensek
13:00 18 июля 2018
8 рекомендаций от эстонских промышленных предприятий для минимиза...
Все новости
Фирмы-газели
Рейтинг фирм-газелей возглавляют строители
10:00 22 февраля 2018
Рейтинг фирм-газелей возглавляют строители
Все новости
Все о строительстве частных домов 2018

Как выбрать и построить у себя во дворе бассейн мечты?
Всё о бизнес-недвижимости

Научный парк Tehnopol – дом для "умных" технологических предприятий
Свежее Самое читаемое
Все новости
Как эффективно управлять бюджетом?

Как начинающие предприниматели могут сэкономить время и деньги на бухгалтерских расходах?
Газета в формате PDF
Промышленность
25.07.2018
Деловые Ведомости
25.07.2018
Деловые Ведомости
11.07.2018
Архив
Юридическая информация

Ежемесячный материал:

Законодательство
25.07.2018
Законодательство
07.06.2018

Ежегодные материалы:

Юридические новости:

Все новостиАрхив
Юбиляры

50-летний путь Harju Elekter по дороге перемен

«Даже мы не ожидали, что год будет настолько удачным. Все наши планы претворены в жизнь», - подвел итог прошедшему году Андрес Алликмяэ, председатель правления отмечающей 50-летие компании Harju Elekter. - Концерн Harju Elekter Grupp увеличился на четыре компании - одна в Финляндии, одна в Эстонии и две в Швеции. Успех принесла также идея реорганизации системы управления в компании. Это придало нам смелости при принятии решений», - отметил Алликмяэ, добавив, что благодаря росту акций, кошелек акционеров стал примерно в два раза толще.

Палата нотариусов: люди могли бы смелее обращаться по...

В 1993 году было создано, скорее всего, первое в Эстонии публично-правовое юридическое лицо - Палата нотариусов. В соответствии с Законом о нотариате, в палату должны входить все нотариусы, которых в Эстонии на данный момент 91.

Компания Merec была первой в Эстонии, которая начала...

25 лет деятельности - это значительная веха для одного эстонского промышленного предприятия. По словам директора компании Индрека Каяка, успех им принес тщательный отбор изделий и чувство ответственности перед клиентами.
Все новости
Mероприятия

    Laadimine...

Посмотреть все мероприятия
Полезные предложения