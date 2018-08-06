Starbucks отрицает возможность оплаты криптовалютой в своих магазинах

CNBC и другие мировые издания со ссылкой на основателя BK Capital Management Брайана Келли сообщили в пятницу, что товары в кофейнях Starbucks в скором времени можно будет оплачивать криптовалютой. Starbucks это отрицает.

В пятницу мировые издания сообщили, что в скором времени в Starbucks можно будет расплачиваться криптовалютой. Такой вывод был сделан после того, как пятницк Нью-Йоркская (NYSE) и Межконтинентальная биржи (ICE) сообщили о планах создания «международной платформы и экосистемы для электорнных активов» совместно с рядом крупных американских корпорация, включая Starbucks, BCG и Microsoft.

Представитель Starbucks, однако, отверг предположение, что в скором времени в кофейнях предприятия можно будет покупать товары за биткойны и что данные сообщения мировых изданий вводят в заблуждение.

«У клиентов не будет возможности платить за фраппучино биткойнами» - говорится в заявлении компании. Там же упоминается, что компания является участником одного из проекта, в рамках которого создается платформа позволяющая «менять электронные активы, как биткойн, на доллары США. И эта платформа будет доступна в магазинах Starbucks».

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